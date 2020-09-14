Телеведуча Ольга Фреймут неймовірно "відзначилася" під час нового випуску "Танців з зірками"

Про це пише Politeka.net.

Цього разу Ольга Фреймут, яка нещодавно поборола китайський вірус, зі своїм напарником Іллею Падзіною виконали спокусливу самбу.

Але шанувальникам української зірки припало до душі не її виступ на паркеті, а жорстка перепалка з суддею шоу Катериною Кухар.

Примітно, що Ользі Фреймут дісталося від Катерини Кухар другий випуск поспіль, і цього разу екс-ведуча "Ревізора" вже не витримала.

Фреймут порекомендувала балерині Катерині Кухар сходити до церкви замість того, щоб нещадно критикувати непрофесійних учасників на паркеті.

"Кать, тільки давай без образ. Я дуже довго трималася-два ефіри. Ну перший все було добре, а в другому я була тобі як п'яниця, алкоголік. Я скажу тобі від імені всіх твоїх жертв. Ти тут вже багато років сидиш королевою і живиш свою гординю на тлі наших недоліків. І замість того, щоб у неділю сидіти тут, судити нас усіх, ти б пішла до церкви і покаялася", - впевнено заявила Ольга Фреймут в ефірі і викликала бурхливі оплески глядачів.

Катерина Кухар, у свою чергу, заявила, що піде до церкви за умови, якщо Фреймут складе їй компанію.

"Фреймут круто зарила цю Кухар", "Браво, хтось повинен був Кухар поставити на місце", "я так і знав, що Оля не витримає і скаже Кухар щось "приємне" так і вийшло. Катерина Ігорівні давно пора трохи попуститися, або її коментарі іноді просто морок", "А як вона сказала Каті. Це було щось нереальне і танець і їх розмова", " Фреймут....ти безсмертна", "Ну і Оля! Хто б міг подумати! Катерина не очікувала такого повороту! Багато "ображені" Кухар мріяли сказати їй це прямо в обличчя!",- підтримали шанувальники Олю Фреймут в коментарях.

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