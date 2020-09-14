Що потрібно знати простим українцям

Стало відомо, в яких регіонах буде посилено карантин

Як передає Politeka.net, цю інформацію у своєму Facebook повідомив міністр Кабміну Олег Немчинов.

Так, зони дії карантину були оновлені в рамках позачергового засідання Держкомісії з питань ТБ і НС.

За рішенням комісії вперше Київ і Вінниця потрапили в «помаранчеву» зону. У червоній зоні, де діють більш жорсткі обмежувальні заходи, знаходяться Чернівці, Тернопіль, Івано-Франківськ та інші населені пункти.

Немчинов підкреслив, що нові обмеження будуть діяти з 14 вересня протягом двох тижнів.

Оскільки столиця потрапила в помаранчеву зону, то з 14 вересня там діятимуть наступні обмеження:

буде заборонена робота хостелів, розважальних закладів і ресторанів (вночі);

під забороною буде планова госпіталізація (крім допомоги породіллям і вагітним, екстрених випадків, онкологічної та паліативної допомоги);

Дитячі табори і санаторії не зможуть приймати дітей.

Крім цього, МОЗ оновив рекомендації для навчальних закладів, адже тепер вони будуть перебувати в помаранчевій зоні:

викладачі в школах і вузах повинні носити захисні щитки навіть під час занять (лекцій і уроків);

чисельність груп (класів) у навчальних закладах необхідно скоротити — вона не повинна перевищувати 20 осіб.

У громадських місцях кияни повинні з'являтися лише в засобах захисту, пасажирів можуть перевозити тільки на сидячих місцях, і тепер на вулиці українцям не можна перебувати без документів, які засвідчують особу.

Зазначимо, що раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив про можливе внесення змін до переліку обмежень, які діють для помаранчевої і червоної зон карантину.

За його словами, відомство разом з місцевою владою перегляне можливість змінити частину заборон "червоної" зони, враховуючи ситуацію на місцях. Разом з цим, Степанов наголосив на важливості дотримання регіонами карантину, адже система охорони здоров'я зможе вчасно надавати допомогу українцям.

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