Что нужно знать простым украинцам

Стало известно, в каких регионах будет ужесточен карантин

Как передает Politeka.net, эту информацию в своем Facebook сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Так, зоны действия карантина были обновлены в рамках внеочередного заседания Госкомиссии по вопросам ТБ и ЧС.

По решению комиссии впервые Киев и Винница попали в «оранжевую» зону. В красной зоне, где действуют более жесткие ограничительные меры, находятся Черновцы, Тернополь, Ивано-Франковск и другие населенные пункты.

Немчинов подчеркнул, что новые ограничения будут действовать с 14 сентября в течение двух недель.

Поскольку столица попала в оранжевую зону, то с 14 сентября там будут действовать следующие ограничения:

будет запрещена работа хостелов, развлекательных заведений и ресторанов (ночью);

под запретом будет плановая госпитализация (кроме помощи роженицам и беременным, экстренных случаев, онкологической и паллиативной помощи);

десткие лагери и санатории не смогут принимать детей.

Помимо этого, МОЗ обновил рекомендации для учебных заведений, ведь теперь они будут находиться в оранжевой зоне:

преподаватели в школах и вузах должны носить защитные щитки даже во время занятий (лекций и уроков);

численность групп (классов) в учебных заведениях необходимо сократить — она не должна превышать 20 человек.

В общественных местах киевляне должны появляться лишь в средствах защиты, пассажиров могут перевозить только на сидячих местах, и теперь на улице украинцам нельзя находиться без документов, которые удостоверяют личность.

Отметим, что ранее глава МОЗ Максим Степанов заявил о возможном внесении изменений в перечень ограничений, которые действуют для оранжевой и красной зон карантина.

По его словам, ведомство вместе с местными властями пересмотрит возможность изменить часть запретов «красной» зоны, учитывая ситуацию на местах. Вместе с этим, Степанов отметил важность соблюдения регионами карантина, ведь система здравоохранения сможет вовремя предоставлять помощь украинцам.

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