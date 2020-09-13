Вже у вересні українські пенсіонери повинні отримати підвищені виплати, але далеко не всі

Як пише Politeka.net, Цього місяця уряд підняв мінімальну зарплату в Україні до п'яти тисяч гривень. У зв'язку з цим 14% пенсіонерів (1,6 мільйона чоловік) можуть розраховувати на більш високу пенсію. Зокрема, більше грошей виплатять громадянам старше 65 років з повним страховим стажем, які не працюють і отримують мінімум - 1712 гривень. Закон свідчить, що таким українцям не можна платити менше 40% від мінімальної зарплати. У зв'язку із зростанням останньої цієї категорії пенсіонерів покладається не менше двох тисяч гривень на місяць.

У 2020 році очікується ще одне підвищення пенсій - цього разу у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму. Фахівці Мінсоцполітики підрахували, що з 1 грудня 30% пенсіонерів (близько трьох мільйонів чоловік), зможуть отримати не менше 1769 гривень. Найсильніше нове підвищення відчують на собі українці, які отримують високі пенсії. Так максимальна пенсія, що становить 10 мінімальних, "підросте" на 570 грн. Надбавку дадуть тільки тим, хто за законом не міг отримувати велику пенсію.

У деяких пенсіонерів розмір виросте ще й за рахунок спеціальних надбавок, що залежать від прожиткового мінімуму. Так інваліди війни залежності від групи зможуть отримати на 205-370 гривень більше, постраждалі від вибуху ЧАЕС – на 128-162 гривень, учасники бойових дій – на 93 гривні. Крім того, всі згадані категорії отримають додаткові надбавки в розмірі 8,5-28,5 гривень.

Нагадавши, українці платитимуть за другу пенсію, Шмигаль назвав дату: "доплати плануються с...".

Як повідомляла Politeka, нарахування пенсій, українців попередили про серйозні нововведення: "довести свій стаж...".

Також Politeka писала, що півмільйона жителів ОРДЛО отримують українську пенсію.