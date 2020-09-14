Погода в Україні 14 вересня випробує на міцність громадян з новою силою, забувши про недавнє похолодання

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Так, Західну Україну чекають сонце і невелика хмарність. Однак це не завадить повітрю прогрітися до 23-27 градусів тепла вдень. А ось вночі похолодає до 9-14 зі знаком "плюс".

Схожа ситуація буде і на півночі країни. Тут сонце і хмари будуть поєднуватися з комфортними 22-26 градусами тепла вдень, а ось вночі похолодає до 10-14 за Цельсієм.

Українців у центральних регіонах сьогодні осінь порадує 26-28 градусів вище нуля, а ось вночі очікується різке похолодання до 12-15 за Цельсієм. Дощів не передбачається.

Ще тепліше буде на півдні країни, де стовпчик термометра прогріється до 26-30 спеки, а ось вночі показник опуститься до 14-18 градусів.

Жителів східних регіонів сьогодні чекає 25-27 вище нуля вдень і близько 8-12 тепла вночі.

Київ і передмістя осінь побалує комфортними 24-26 градусів, які вночі змінять прохолодні 11-13 тепла.

Згідно з твердженнями синоптиків, початок тижня буде спекотним, проте під кінець очікується похолодання. Можливі навіть заморозки на вихідних, оскільки Україну накриє циклон.

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