Погода в Украине 13 сентября удивит выходкой, дожди с облачностью отступят, от них не останется и следа
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.
Так, на западной Украине будет потепление до 23-27 градусов со знаком «плюс». Ночью синоптики прогнозируют похолодание до 9-14 тепла.
Похожей ситуация будет и на севере Украины: дневное потепление до 25-27 градусов сменят ночные холода, от 9 до 11 тепла.
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Украинцам в центральных областях стоит ожидать жгучего солнца и до 26-30 градусов тепла. В ночное время суток столбик термометра покажет от 9 до 12 градусов тепла по Цельсию.
На юге Украины ожидается потепление до 26-29 градусов тепла, а ночью от 12 до 16 по Цельсию. Дождей не будет, как и какой-либо облачности.
Жителям восточных регионов осень приготовит не менее приятный подарок: воздух прогреется до 25-27 градусов по Цельсию, а ночью, правда похолодает до 6-9 тепла.
В Киеве и пригороде сегодня осень спровоцирует жаркую погоду, вплоть до 25-27 градусов по Цельсию, а ночью ожидается от 7 до 9 тепла.
Синоптики предупреждают, что в большинстве областей Украины до понедельника, 14 сентября, ожидается повышенный уровень пожарной опасности.
Напомним, что погода сменит акценты, от дождей не останется и следа: к чему готовиться.
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