Оля Полякова різко звернулася до влади через скандальну ситуацію зі своїм концертом

Як передає Politeka.net, обурена артистка про все написала на своїй сторінці в Instagram.

Концерт проведення якого артистка домагалася на мітингу під Кабінетом Міністрів все ж перенесли.

Артистка підкреслила, що організаторами були дотримані всі заходи безпеки, отримані всі дозволи. Однак навіть це не допомогло, концерт вирішили раптово не проводити.

Полякова заявила, що незважаючи на всі заходи, концерт перенесли «якимось черговим рішенням, яке ні з ким не погоджено, яке не обговорювалося на рівні місцевих депутатів, яке не має під собою ніяк підстав крім особливого ризику зараження, ніби на цьому концерті Я змушу всіх на один одного кашляти і чхати».

Артистка вважає, що українці набагато більшому ризику зараження піддаються в інших місцях.

"Не буду зараз розповідати про загрозу зараження в маршрутках і чергах, про те, що присутність на концерті це добровільне рішення, на відміну від вимушеного щоденного перебування в транспорті і про заходи безпеки на цьому концерті», - зазначила співачка.

Полякова також звернулася до влади міста.

"Я просто передаю привіт міській адміністрації Білої Церкви і закликаю її до того, щоб її рішення були не тільки своєчасні, обдумані, обговорені з організаторами, а й приймалися у відповідності з усіма правилами і дозволами. А скасовувати, потім дозволяти, потім знову скасовувати.. Все це виглядає як мінімум дивно і не вселяє довіри, дратує глядачів і розоряє організаторів», - обурюється артистка.

Полякова повідомила, що концерт у Білій Церкві переноситься і буде проведений після карантину.

"Квитки зберігаються! Організатори приносять свої вибачення! Все вирішувалося без них! Але чим більше нас там буде і тим яскравіше він пройде! Я обіцяю нові пісні і супер круте шоу!!! Бажаю всім жителям Білої Церкви здоров'я, поменше стресів і до швидкої зустрічі!» ,- написала Полякова.

Нагадаємо, раніше Полякова щоб домогтися проведення цього концерту навіть пішла на мітинг до Кабінету Міністрів.

Там вона пригадала недавній концерт співака Jony в одному зі столичних клубів і поцікавилася, чому її концерт в Білій Церкві, який запланований з розсадкою через ряд і під відкритим небом, опинився на межі зриву.

"Якщо ви комусь дозволяєте, то ви повинні дозволити всім. Щоб все з обмеженнями: розсадкою, маскою, свіже/несвіже повітря, скільки можна заводити людей в зал. Дайте нам точні обмеження, щоб ми розуміли, як нам грати за правилами», – заявила артистка.

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