Оля Полякова різко звернулася до влади через скандальну ситуацію зі своїм концертом
Як передає Politeka.net, обурена артистка про все написала на своїй сторінці в Instagram.
Концерт проведення якого артистка домагалася на мітингу під Кабінетом Міністрів все ж перенесли.
Артистка підкреслила, що організаторами були дотримані всі заходи безпеки, отримані всі дозволи. Однак навіть це не допомогло, концерт вирішили раптово не проводити.
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Полякова заявила, що незважаючи на всі заходи, концерт перенесли «якимось черговим рішенням, яке ні з ким не погоджено, яке не обговорювалося на рівні місцевих депутатів, яке не має під собою ніяк підстав крім особливого ризику зараження, ніби на цьому концерті Я змушу всіх на один одного кашляти і чхати».
Артистка вважає, що українці набагато більшому ризику зараження піддаються в інших місцях.
"Не буду зараз розповідати про загрозу зараження в маршрутках і чергах, про те, що присутність на концерті це добровільне рішення, на відміну від вимушеного щоденного перебування в транспорті і про заходи безпеки на цьому концерті», - зазначила співачка.
Полякова також звернулася до влади міста.
"Я просто передаю привіт міській адміністрації Білої Церкви і закликаю її до того, щоб її рішення були не тільки своєчасні, обдумані, обговорені з організаторами, а й приймалися у відповідності з усіма правилами і дозволами. А скасовувати, потім дозволяти, потім знову скасовувати.. Все це виглядає як мінімум дивно і не вселяє довіри, дратує глядачів і розоряє організаторів», - обурюється артистка.
Полякова повідомила, що концерт у Білій Церкві переноситься і буде проведений після карантину.
"Квитки зберігаються! Організатори приносять свої вибачення! Все вирішувалося без них! Але чим більше нас там буде і тим яскравіше він пройде! Я обіцяю нові пісні і супер круте шоу!!! Бажаю всім жителям Білої Церкви здоров'я, поменше стресів і до швидкої зустрічі!» ,- написала Полякова.
Нагадаємо, раніше Полякова щоб домогтися проведення цього концерту навіть пішла на мітинг до Кабінету Міністрів.
Там вона пригадала недавній концерт співака Jony в одному зі столичних клубів і поцікавилася, чому її концерт в Білій Церкві, який запланований з розсадкою через ряд і під відкритим небом, опинився на межі зриву.
"Якщо ви комусь дозволяєте, то ви повинні дозволити всім. Щоб все з обмеженнями: розсадкою, маскою, свіже/несвіже повітря, скільки можна заводити людей в зал. Дайте нам точні обмеження, щоб ми розуміли, як нам грати за правилами», – заявила артистка.
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