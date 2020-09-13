Погода в Україні 14 вересня порадує українців останніми теплими днями

Як передає Politeka.net, про це у себе в Фейсбук розповіла відомий синоптик Наталка Діденко. За її словами, цього тижня українці зможуть насолодитися літньою погодою, але вже до вихідних на Україну обрушиться справжня осінь.

Похолодання, за словами Діденко, почнеться в п'ятницю, 18 вересня. Температура повітря різко впаде до + 12 + 17 градусів вдень. Вночі ж можливі перші заморозки. Таким чином, осінь вступить у свої права і українцям доведеться утеплятися.

Втім, ще є час насолодитися гарною погодою. У найближчі п'ять днів українців радуватиме сонячна погода без опадів. У понеділок, 14 вересня, в Україні господарюватиме антициклон на ім'я «Leiki». Він забезпечить суху і теплу погоду на всій території України.

Згідно з прогнозом, 14 вересня стовпчики термометра прогріються до 23-27 градусів, а в південних регіонах і на Закарпатті буде по-літньому 28-30 градусів тепла.

У Києві в понеділок буде тепло і сонячно. Очікується 25 градусів тепла.

Діденко зазначає, що така погода триватиме в Україні до четверга, після чого почнеться похолодання, яке принесе холодний атмосферний фронт з дощем.

Нагадаємо, що бабине літо прорвалося в Україну і витіснило осінь, але розслаблятися рано: "спека під +30...".

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