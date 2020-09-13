Погода в Украине 14 сентября порадует украинцев последними теплыми деньками
Как передает Politeka.net, об этом у себя в Фейсбук рассказала известный синоптик Наталка Диденко. По ее словам, на этой неделе украинцы смогут насладиться летней погодой, но уже к выходным на Украину обрушится настоящая осень.
Похолодание, по словам Диденко, начнется в пятницу, 18 сентября. Температура воздуха резко упадет до + 12 + 17 градусов днем. Ночью же возможны первые заморозки. Таким образом, осень вступит в свои права и украинцам придется утепляться.
Впрочем, еще есть время насладиться хорошей погодой. В ближайшие пять дней украинцев будет радовать солнечная погода без осадков. В понедельник, 14 сентября, в Украине будет хозяйничать антициклон по имени «Leiki». Он обеспечит сухую и теплую погоду на всей территории Украины.
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Согласно прогнозу, 14 сентября столбики термометра прогреются до 23-27 градусов, а в южных регионах и на Закарпатье будет по-летнему 28-30 градусов тепла.
В Киеве в понедельник будет тепло и солнечно. Ожидается 25 градусов тепла.
Диденко отмечает, что такая погода продлится в Украине до четверга, после чего начнется похолодание, которое принесет холодный атмосферный фронт с дождем.
Напомним, что бабье лето прорвалось в Украину и вытеснило осень, но расслабляться рано: "жара под +30...".
Как сообщала Politeka, синоптики ошеломили прогнозом, погода решила побаловать сразу всю Украину.
Также Politeka писала, что погода пригреет украинцев напоследок: синоптики выдали прогноз.