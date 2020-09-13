Погода в Украине 14 сентября порадует украинцев последними теплыми деньками

Как передает Politeka.net, об этом у себя в Фейсбук рассказала известный синоптик Наталка Диденко. По ее словам, на этой неделе украинцы смогут насладиться летней погодой, но уже к выходным на Украину обрушится настоящая осень.

Похолодание, по словам Диденко, начнется в пятницу, 18 сентября. Температура воздуха резко упадет до + 12 + 17 градусов днем. Ночью же возможны первые заморозки. Таким образом, осень вступит в свои права и украинцам придется утепляться.

Впрочем, еще есть время насладиться хорошей погодой. В ближайшие пять дней украинцев будет радовать солнечная погода без осадков. В понедельник, 14 сентября, в Украине будет хозяйничать антициклон по имени «Leiki». Он обеспечит сухую и теплую погоду на всей территории Украины.

Согласно прогнозу, 14 сентября столбики термометра прогреются до 23-27 градусов, а в южных регионах и на Закарпатье будет по-летнему 28-30 градусов тепла.

В Киеве в понедельник будет тепло и солнечно. Ожидается 25 градусов тепла.

Диденко отмечает, что такая погода продлится в Украине до четверга, после чего начнется похолодание, которое принесет холодный атмосферный фронт с дождем.

Напомним, что бабье лето прорвалось в Украину и вытеснило осень, но расслабляться рано: "жара под +30...".

Как сообщала Politeka, синоптики ошеломили прогнозом, погода решила побаловать сразу всю Украину.

Также Politeka писала, что погода пригреет украинцев напоследок: синоптики выдали прогноз.