Такої осені у нас ще не було

Погода в Україні 13 Вересня здивує витівкою, дощі з хмарністю відступлять, від них не залишиться і сліду

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Так, на західній Україні буде потепління до 23-27 градусів зі знаком «плюс». Вночі синоптики прогнозують похолодання до 9-14 тепла.

Схожою ситуація буде і на півночі України: денне потепління до 25-27 градусів змінять нічні холоди, від 9 до 11 тепла.

Українцям у центральних областях варто очікувати пекучого сонця і до 26-30 градусів тепла. У нічний час доби стовпчик термометра покаже від 9 до 12 градусів тепла за Цельсієм.

На півдні України очікується потепління до 26-29 градусів тепла, а вночі від 12 до 16 за Цельсієм. Дощів не буде, як і будь-якої хмарності.

Жителям східних регіонів осінь приготує не менш приємний подарунок: повітря прогріється до 25-27 градусів за Цельсієм, а вночі, правда похолодає до 6-9 тепла.

У Києві та передмісті сьогодні осінь спровокує спекотну погоду, аж до 25-27 градусів за Цельсієм, а вночі очікується від 7 до 9 тепла.

Синоптики попереджають, що в більшості областей України до понеділка, 14 вересня, очікується підвищений рівень пожежної небезпеки.

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