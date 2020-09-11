Українці можуть насолоджуватися останніми теплими днями

Про це повідомляє Politeka.net.

Зокрема, Укргідрометеоцентр опублікував свіжий прогноз погоди на завтра, 12 вересня.

Як стверджують синоптики, завтра у всіх регіонах без винятку буде тепла і суха погода.

Найспекотніше буде на Півдні і на Сході, де вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначки +27..+ 29 градусів.

Вночі серйозно похолодає в більшості українських регіонів - від + 7 до +10 градусів, і тільки в Херсонській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій і в Криму буде трохи тепліше - від +13 до + 17 градусів.

У західних, центральних і північних областях вдень синоптики обіцяють від +20 до +26 градусів.

Однак, як попереджають синоптики, погода погіршиться вже в другій половині вересня. На Сході до 19 вересня буде тепло і сонячно, а ось після – температура повітря впаде до +12 +14 градусів, вночі і зовсім похолодає до +6..+ 8 градусів. Очікуються сильні грозові дощі, а кінець першого осіннього місяця буде прохолодним, +10 +13 градусів і з великою кількістю опадів.

Також до приходу дощів повинні бути готові жителі південних регіонів: вночі в регіоні очікується від +13 до +17 градусів, вдень температура впаде до +16 градусів, але потім знову підніметься до +20 +23 градусів, а істотне похолодання прийде вже на початку жовтня.

У північних і західних областях похолодання прийде після 17 вересня і запам'ятатися сезоном грозових дощів. Нічна температура впаде до + 5 +14 градусів, вдень також буде прохолодно, від +12 до + 13 градусів.

Що стосується Києва, то сонячна погода протримається до 18 вересня і їй на зміну також прийдуть дощі з грозами. Кінець першого осіннього місяця в столиці буде з проливними дощами і холодом: вночі +5 +10 градусів, вдень від +9 до +14 градусів.

Нагадаємо, що погода змінить акценти, від дощів не залишиться і сліду: до чого готуватися.

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