Відома модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян" засвітила пекучі кадри з відпочинку на морі

Як повідомляє Politeka.net, кожна публікація моделі Демі Роуз в Instagram набирає кілька сотні тисяч лайків і неймовірну кількість коментарів. Навіть перебуваючи на карантині, вона продовжує публікувати спокусливі знімки перед якими неможливо встояти.

У мережі існує безліч фанатських сторінок моделі, де шанувальники "британської Кардашьян" діляться яскравими кадрами на яких вона позує. Кілька годин тому на одній з таких сторінок з'явився пекучий кадр Демі в крихітному бікіні (щоб побачити знімок доскрольте до кінця сторінки).

Дівчина отримала повну свободу демонструвати розкішні форми в бікіні під час відпочинку на пляжі, і негайно нею скористалася! Дівчина любить міняти купальники як рукавички, і кожен раз з'являється перед шанувальниками на фото в Instagram в новому пляжному образі.

Так, днями вона встигла покрасуватися в тілесного кольору купальнику. Тепер настала черга квіткового купальника, який підкреслив фігуру Демі не менш виграшно, ніж будь-який інший варіант пляжного вбрання.

Дівчина позує на пляжі в купальнику ніжного забарвлення – на білому тлі зображені квіти і листя. Купальний наряд прекрасно відтіняє тропічний загар пишнотілої красуні і підкреслює її тонку талію і повні груди.

Компліменти від шанувальників не змусили себе довго чекати - вони захоплювалися прекрасною формою дівчини і її хвилюючими вигинами.

"Вауууу" ," найкрасивіший", " Кращая", " Нереальнай 😍 ", "Солодка", " хто завгодно хоче веселощів️", " красива мила♥️", " прекрасна королева 🔥 🔥 🔥 ", "Медовий пиріг 🔥", "мрійлива Краса🦋", " божественний нектар✨ 🌕".

Нагадаємо, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтері.