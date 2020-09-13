Настя Каменських побувала на дні народженні у Каті Осадчої і поділилася завзятим фото зі щасливою іменинницею
Популярна українська співачка опублікувала новий пост на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.
12 вересня відома українська телеведуча Катя Осадча відзначала свій день народження. З цього приводу вона зібрала своїх друзів, серед яких виявилося багато зірок, на вечірку під відкритим небом. Серед запрошених гостей виявилися і Настя з Потапом.
"Катюша, любов! Бажаю море любові, залишатися такою ж неймовірною і яскравою з днем народження!",- написала Каменських у новому пості.
Вона також поділилася спільним фото з іменинницею з вечірки.
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На знімку Каменських і Осадча мило обіймаються і нібито готуються поцілувати одна одну. При цьому Катя позує в елегантному білому платті з відкритими плечима і милому солом'яному капелюшку.
Шанувальники зірок тут же почали коментувати фото.
"Красуні і просто прекрасні люди, з Днем Народження Катенька!", "З Днем Народження, будь щаслива Катюша, ви прекрасні дівчатка", "прекрасно ви виглядаєте, а губки у обох супер я б сам в таких обіймах так розтанув", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Каменських підкорювала шанувальників фігурою в простій білизні і салатовому ТОПі на тонких лямках і, звичайно ж, з відсутністю макіяжу на смаглявому обличчі.
Також неодноразово співачка розповідала про секрети догляду за собою і про те, як на займається спортом. Щоранку Каменських відправляється на пробіжку одна або разом з чоловіком, захоплюючи формами в модному спортивному одязі власного бренду.
Нагадаємо, зухвала Каменських вразила розвагами зі своїми малюками.
Як повідомляла Politeka, апетитна Каменських в одній білизні повеселилася перед дзеркалом у ванній.
Також Politeka писала, що Катя Осадча видала особисту таємницю про Юрія Горбунова: "чотири роки тому...".