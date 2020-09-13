Окремим категоріям українців не проводять перерахунок пенсій, чому так відбувається, пояснили в Пенсійному фонді України
Зокрема, пенсіонер з Донецької області звернувся до представників Пенсійного фонду, звернувши увагу на те, що з 2016 року він отримує одну і ту ж саму пенсію. При цьому прожитковий мінімум з тих пір кілька разів збільшувався і був зроблений перерахунок пенсій.
Українець уточнив, що є людиною з інвалідністю III групи і має більше 15 років підземного шахтарського стажу.
У відповідь на це заступник директора департаменту пенсійного забезпечення ПФУ Галина Мастюгіна нагадала, що з 1 жовтня 2017 року був прийнятий закон, яким передбачено, що пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва перераховуються згідно з нормами Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
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"За нормами зазначеного Закону працюючим особам з інвалідністю III групи платять 50% від пенсії за віком. 50% від трьох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб-це менше розміру пенсії, яку Ви отримуєте, тому вам продовжують виплачувати попередній розмір пенсії - 3936 грн", – пояснила вона, чому в Україні пенсії перерахують не всім. Саме через цей закон окремі категорії українців не зможуть отримати більше грошей.
Також раніше повідомлялося, що якщо пенсіонер не зможе отримати пенсію в 60 років, то отримає, за формулою, в 63 роки. Люди зі стажем у 25 років стануть пенсіонерами в 65 років.
На цей час жінкам можна піти на відпочинок у 59,5 років, а з 2021 року - у 60, коли пенсійний вік чоловіків і жінок буде однаковим.
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