Поп-діва української естради Ірина Білик заінтригувала мережу новим знімком

Як відомо популярна виконавиця любить демонструвати незвичайні фотографії перед шанувальниками, які вона розміщує на своїй сторінці в соцмережі Instagram, передає Politeka.net

Останній чорно-білий знімок не став винятком. На ньому знаменитість постала в оголеному вигляді, обмотаної лише білою фатою. Якщо дивитися на фото, то здається, що троїться в очах, так як на знімку відображено три обличчя Ірини Білик. Це так і задумано за допомогою спецефектів, які надають особливу чарівність.

"Три" Я " в мені

І як ужитися з цим?

Ти вибирай -

Я за тебе у відповіді!» ,- йдеться у підписі.

Фанати прийшли в невимовний захват і розщедрилися на компліменти від побаченого.

"Приголомшлива Іра, спасибі, що підтримала і прикрасила наш проект! 😍 😍 ", "Неймовірне фото", - пишуть в мережі.

До цього ми повідомляли, що співачка Ірина Білик вирушила у відпустку і тут же перевтілилася в екзотичну красуню.

Судячи зі знімка, Ірину Білик відобразили у фойє готелю, куди вона заселилася. Виконавиця підібрала собі вельми яскравий і незвичайний образ, який складався з червоного плаття, поверх якого вона накинула халат в східному стилі. На голову зірка одягла капелюх з великим козирком, який надійно захистив її від сонячних променів разом з великими чорними окулярами.

Нагадаємо, що Ірина Білик показала фото старшого сина.

А ще Politeka писала, що Ірина Білик вивела в світ синів і невістку, Лорак не витримала.

Також Politeka повідомляла, що роздягнений красунчик-чоловік Ірини Білик показав свій "гріх".