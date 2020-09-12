Поп-дива украинской эстрады Ирина Билык заинтриговала сеть новым снимком

Как известно популярная исполнительница любит демонстрировать необычные фотографии перед поклонниками, которые она размещает на своей странице в соцсети Инстаграм, передает Politeka.net

Последний черно-белый снимок не стал исключением. На нем знаменитость предстала в обнаженном виде, обмотанной лишь белой фатой. Если смотреть на фото, то кажется, что троится в глазах, так как на снимке запечатлено три лица Ирины Билык. Это так и задумано при помощи спецэффектов, которые придают особое очарование.

«Три "Я" во мне

И как ужиться с этим?

Ты выбирай -

Я за тебя в ответе!», - говорится в подписи.

Фанаты пришли в неописуемый восторг и расщедрились на комплименты от увиденного.

«Потрясающая Ира, спасибо, что поддержала и украсила наш проект! 😍😍», «Невероятное фото», - пишут в сети.

До этого мы сообщали, что певица Ирина Билык отправилась в отпуск и тут же перевоплотилась в экзотическую красотку.

Судя по снимку, Ирину Билык запечатлели в фойе отеля, куда она заселилась. Исполнительница подобрала себе весьма яркий и необычный образ, который состоял из красного платья, поверх которого она накинула халат в восточном стиле. На голову звезда надела шляпу с большим козырьком, который надежно защитил ее от солнечных лучей вместе с большими черными очками.

Напомним, что Ирина Билык показала фото старшего сына.

А еще Politeka писала, что Ирина Билык вывела в свет сыновей и невестку, Лорак не выдержала.

Также Politeka сообщала, что раздетый красавчик-муж Ирины Билык показал свой "грех".