Американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася розкішною фігурою в бікіні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованому знімку Чері позує в білосніжній футболці, яку вирішила задерти, оголивши розкішну фігуру.

Доповнювали образ красуні міні-бікіні, яке ледь прикривало пікантні місця знаменитості.

Однак шанувальників модель вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати про свою фігуру. Вона поділилася фотографією в сторіс.

До цього ми писали, що американська фітнес-модель Ана Чері підкорила ніжним кадром в білому бікіні.

Спортсменка намагається показувати своє життя в правильних фарбах-розповідає про правильне харчування, говорить про вправи, які допоможуть "прокачати" тіло шанувальників, а також демонструє серію вправ, які виконує сама особисто для себе, підбираючи за типом фігури.

При цьому Ана любить балувати себе відпочинком на пляжі, тому на її сторінці в Instagram, а також на фан акаунтах є безліч кадрів, захоплюють фанатів. Дівчина цього разу показала себе в білому бікіні, знявши лямки й пов'язавши ті на грудях, а також розчулила маленькою деталлю пляжного образу - невеликою квіткою, що прикрасив її волосся і який вона також тримала в руці.

Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

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