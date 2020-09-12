Американская фитнес-модель Ана Чери похвасталась роскошной фигурой в бикини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованном снимке Чери позирует в белоснежной футболке, которую решила задрать, обнажив роскошную фигуру.

Дополняли образ красотки мини-бикини, которое едва прикрывало пикантные места знаменитости.

Однако поклонников модель решила избавить от возможности что-либо сказать о своей фигуру. Она поделилась фотографией в Сторис.

До этого мы писали, что американская фитнес-модель Ана Чери покорила нежным кадром в белом бикини.

Спортсменка старается показывать свою жизнь в правильных красках - рассказывает о правильном питании, говорит об упражнениях,которые помогут "прокачать" тело поклонников, а также демонстрирует серию упражнений, которые выполняет сама лично для себя, подбирая по типу фигуры.

При этом Ана любит баловать себя отдыхом на пляже, поэтому на ее странице в Инстаграм, а также на фан аккаунтах имеется множество кадров, восхищающих фанатов. Девушка в этот раз показала себя в белом бикини, сняв лямки и повязав те на груди, а также умилила маленькой деталью пляжного образа - небольшим цветком, что украсил ее волосы и который она также держала в руке.

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

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