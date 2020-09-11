Украинцы могут наслаждаться последними теплыми днями

Об этом сообщает Politeka.net.

В частности, Укргидрометеоцентр опубликовал свежий прогноз погоды на завтра, 12 сентября.

Как утверждают синоптики, завтра во всех регионах без исключения будет теплая и сухая погода.

Жарче всего будет на Юге и на Востоке, где днем столбики термометров поднимутся до отметки +27..+29 градусов.

Ночью серьезно похолодает в большинстве украинских регионов - от +7 до +10 градусов, и только в Херсонской, Одесской, Николаевской, Запорожской и в Крыму будет немного теплее - от +13 до +17 градусов.

В западных, центральных и северных областях днем синоптики обещают от +20 до +26 градусов.

Однако, как предупреждают синоптики, погода ухудшится уже во второй половине сентября. На Востоке до 19 сентября будет тепло и солнечно, а вот после – температура воздуха упадет до +12 +14 градусов, ночью и вовсе похолодает до +6..+8 градусов. Ожидаются сильные грозовые дожди, а конец первого осеннего месяца будет прохладным, +10 +13 градусов и с большим количеством осадков.

Также к приходу дождей должны быть готовы жители южных регионов: ночью в регионе ожидается от +13 до +17 градусов, днем температура упадет до +16 градусов, но потом снова поднимется до +20 +23 градусов, а существенное похолодание придет уже в начале октября.

В северных и западных областях похолодание придет после 17 сентября и запомниться сезоном грозовых дождей. Ночная температура упадет до +5 +14 градусов, днем также будет прохладно, от +12 до +13 градусов.

Что касается Киева, то солнечная погода продержится до 18 сентября и ей на смену также придут дожди с грозами. Конец первого осеннего месяца в столице будет с проливными дождями и холодом: ночью +5 +10 градусов, днем от +9 до +14 градусов.

Напомним, что погода сменит акценты, от дождей не останется и следа: к чему готовиться.

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