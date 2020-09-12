Как известно, в октябре 2017 года в Украине повысили пенсионный возраст, однако и в этом вопросе есть свои нюансы

Нардеп, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова раскрыла детали важному вопросу после того, как пенсионный возраст был повышен.

На данный момент существует три категории пенсионеров по достижению пенсионного возраста. Последний зависит от того, имеет ли пожилой человек страховой стаж. Однако некоторые пенсионеры не понимают, что в Украине есть три возраста для выхода на пенсию: 60, 63 (при страховом стаже 26-27 лет), и 65 лет. Каждый год стаж увеличивается до 30 лет, пишет Апостроф.

Нардеп добавила, что в 2030-2040 годах для украинцев будут увеличиваться требования по страховому стажу. В эти годы меньше половины пенсионеров официально наработают страховой стаж, чтобы получать трудовую пенсию по соответствующей формуле.

Если пенсионер не сможет получить пенсию в 60 лет, то получит, по формуле, в 63 года. Люди со стажем в 25 лет станут пенсионерами в 65 лет.

На данный момент женщинам можно уйти на отдых в 59,5 лет, а с 2021 года - в 60, когда пенсионный возраст мужчин и женщин будет одинаковым.

При этом Третьякова отметила, что в Украине есть проблема старения нации. Сейчас процент людей старше 60 составляет более 20 (каждый пятый гражданин страны) - Украина является одной из старейших стран Европы.

Напомним, Верховная Рада одобрила переход на электронные трудовые книжки, который позволит автоматически начислять пенсии украинцам.

Реестр поручат вести Пенсионному фонду - у него будет пять лет с момента вступления закона в силу, чтобы внести недостающие сведения о работниках.

Напомним, украинцы будут платить за вторую пенсию, Шмыгаль назвал дату: "Доплаты планируются с...".

Как сообщала Politeka, начисление пенсий, украинцев предупредили о серьезных нововведениях: "Доказать свой стаж...".

Также Politeka писала, что полмиллиона жителей ОРДЛО получают украинскую пенсию.