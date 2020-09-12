Фітнес-модель Юлія Мішура похвалилася апетитними формами на новій фотографії

Як передає Politeka.net, українська спортсменка здобула популярність після того, як завоювала кубок Європи з бодібілдингу в 2016 році.

Зараз спортсменка, крім іншого, є досить успішним блогером в соцмережі Instagram, де ділиться зі своєю аудиторією фотографіями м'язистого тіла і роздає поради щодо приведення свого організму в спортивну форму.

Зовсім недавно в мікроблозі дівчини з'явилася тепла осіння фотографія з повсякденного життя.

На ній Мішура кокетливо застигла в стильних джинсах і білій футболці, з-під якої так і випирають її величезні кулі. Обличчя модель сховала за сонцезахисними окулярами і довгим шовковистим волоссям, які вона випустила вперед. Після побаченого так і хочеться написати:"Апетитна штучка".

Раніше ми повідомляли, що відома фітнес-модель Юлія Мішура показала результати важких тренувань.

На фото Мішура стояла в лосинах і топіку. Красуня позувала на кухні, демонструючи свою підтягнуту фігуру. Юлія, як можна помітити, не дуже любить бюстгальтери, тому можна побачити випирає дещо через топік. Але це зовсім не збентежило модель і вона викинула знімок в мережу, так і хочеться написати: "Як випирають".

Нагадавши, фітнес-модель Юлія мішура вразила результатами тренування у вузьких лосинах

А ще Politeka повідомляла, що фітнес-модель Юлія мішура влаштувала екстремальні розваги з гарячою сестричкою

Також Politeka писала, що фітнес-модель Юлія мішура роздяглася до пояса заради гарячого фото з кавою