Фитнес-модель Юлия Мишура похвасталась аппетитными формами на новой фотографии

Как передает Politeka.net, украинская спортсменка обрела популярность после того, как завоевала кубок Европы по бодибилдингу в 2016 году.

Сейчас спортсменка, помимо прочего, является довольно успешным блогером в соцсети Инстаграм, где делится со своей аудиторией фотографиями мускулистого тела и раздает советы по приведению своего организма в спортивную форму.

Совсем недавно в микроблоге девушки появилась теплая осенняя фотография из повседневной жизни.

На ней Мишура кокетливо застыла в стильных джинсах и белой футболке, из-под которой так и выпирают ее огромные шары. Лицо модель спрятала за солнцезащитными очками и длинными шелковистыми волосами, которые она выпустила вперед. После увиденного так и хочется написать: "Аппетитная штучка".

Ранее мы сообщали, что известная фитнес-модель Юлия Мишура показала результаты тяжелых тренировок.

На фото Мишура стояла в лосинах и топике. Красотка позировала на кухне, демонстрируя свою подтянутую фигуру. Юлия, как можно заметить, не очень любит бюстгальтеры, поэтому можно увидеть выпирающее кое-что через топик. Но это совсем не смутило модель и она выбросила снимок в сеть, так и хочется написать: "Как выпирают".

Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура поразила результатами тренировки в узких лосинах

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