Дружина президента України Олена Зеленська поділилася новим знімком
Як повідомляє Politeka.net, перша леді України опублікувала пост на своїй сторінці в Instgram.
"Тепер офіційно! Україна отримала статус повноправного учасника "Партнерства Біарріц", - поділилася вона в підписі до знімка.
За її словами, це став тільки початок шляху до встановлення рівних можливостей для всіх українців.
У кадрі перша леді зрадила в синьому строгому платті з асиметричним декольте, а легка укладка і сліпуча посмішка додали ніжності її образу.
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Українці неоднозначно відреагували на такий знімок Зеленського. Багато оцінили образ першої леді, але були і ті, які піддали критиці повідомлення від неї.
"У цій сукні і з цими локонами ви карколомно виглядаєте", "яка ж красива дружина у нашого президента", "Як же так! Де ваші маски?!", "Яка прекрасна перша леді. Хоч це радує", "Вона що вагітна?", "Ну і партнерство. Маразм цілковитий. Соромно, що Ви дітям своїм потім скажете?",- писали під її постом.
Нагадавши, Зеленська вперше після хвороби вийшла в люди без маски, скандальні кадри.
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