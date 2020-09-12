Жена президента Украины Елена Зеленская поделилась новым снимком

Как сообщает Politeka.net, первая леди Украины опубликовала пост на своей странице в Instgram.



"Теперь официально! Украина получила статус полноправного участника «Партнерства Биарриц»", - поделилась она в подписи к снимку.

По ее словам, это стало только начало пути к установлению равных возможностей для всех украинцев.

В кадре первая леди предала в синем строгом платье с ассиметричным декольте, а легкая укладка и ослепительная улыбка добавили нежности ее образу.

Украинцы неоднозначно отреагировали на такой снимок Зеленский. Многие оценили образ первой леди, но были и те, которые подвергли критике сообщение от нее.

"В этом платье и с этими локонами вы сногсшибательно выглядите", "Какая же красивая жена у нашего президента", "Как же так! Где ваши маски?!", "Какая прекрасная первая леди. Хоть это радует", "Она что беременна?", "Ну и партнерство. Маразм полнейший. Стыдно, что вы детям своим потом скажете?", - писали под ее постом.

Напомним, Зеленская впервые после болезни вышла в люди без маски, скандальные кадры.

Как сообщала Politeka, Елена Зеленская неожиданно призналась украинцам в своей зависимости: «Правда в том, что…».

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