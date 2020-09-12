Знаменита українська співачка Настя Каменських підкорила добіркою милих кадрів зі своїми малюками
Близько місяця тому Настя розповіла, що у її домашньої улюблениці - собачки Мімі - з'явилися цуценята, тому тепер ледь не кожен день вона показує, як вони ростуть і радують їх сім'ю.
Настя всіляко допомагає собачкам розвиватися, влаштовує з ними ігри і проводить багато часу разом, причому нерідко ролики для Інстаграма Каменських робить чоловік співачки - Олексій Потапенко.
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Артистка нещодавно також показала в сторі, як веселилася з цуценятами прямо на підлозі. Сміючись і ледве ухиляючись від" нападу" малюків", вона заявила, що її"атакували поцілунками". Подібні кадри, до слова, дуже люблять і фанати зірки, відзначаючи, що сама Каменських сяє поруч з милими улюбленцями.
Також Настя Каменських поділилася з шанувальниками ранковим фото. Свіжий знімок з'явився у красуні в Instagram. Настя тільки вийшла з душу.
Це було видно по відсутності макіяжу на її обличчі і мокрим волоссям. В руках артистка тримала тарілку з фруктами і ягідками. На тарілці красувалося манго, лічі, полуниця, ожина і чорниця. Сама Настя дивилася в кадр і посміхалася. Виглядала вона дуже щасливою.
До цього співачка похвалилася розкішною фігурою у відвертому вбранні
Так, співачка позує з розкритою курточкою, оголивши розкішні «пагорби» в бюстгальтері з металу. При цьому доповнити образ вона вирішила леопардовими штанами. При цьому вона вирішила поцікавитися, якими для її передплатників є "ідеальні вихідні".
Нагадавши, спокуслива Настя Каменських похвалилася розкішною зовнішністю:"очі вовчиці".
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