Стало відомо, скільки грошей спрямовано на фінансування пенсій українців

Як передає Politeka.net , відповідну інформацію надали в Пенсійному фонді України.

Так, згідно із затвердженим графіком, 11 вересня продовжує фінансування пенсій вересня.

"На пенсійні виплати спрямовано 3,1 мільярда гривень. Забезпечено фінансування пенсій вересня на загальну суму 19,5 мільярда гривень", - повідомили у відомстві.

Крім того, в ПФУ підкреслили, що виплати пенсій будуть проведені в визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Раніше ми повідомляли, що до кінця 2020 року українцям повинні підвищити пенсії ще кілька разів.

Такий привілей отримали 1,6 мільйона громадян старше 65 років, які накопичили повний страховий стаж (35 років у чоловіків і 30 років у жінок), але при цьому не працюють і отримують мінімальну суму - 1712 гривень.

Варто нагадати, що розмір пенсій розраховується за спеціальною формулою і він буде індивідуальним для кожного пільговика: середня зарплата в Україні за останні три роки (цифру дає фонд) множать на співвідношення своєї зарплати до середньої, потім множать на стаж в роках і ще раз множать на коефіцієнт стажу (1%).

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