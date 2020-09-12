Стало известно, сколько денег направлено на финансирование пенсий украинцев

Как передает Politeka.net , соответственную информацию предоставили в Пенсионном фонде Украины.

Так, согласно утвержденному графику, 11 сентября продолжает финансирование пенсий сентября.

"На пенсионные выплаты направлено 3,1 миллиарда гривен. Обеспечено финансирование пенсий сентября на общую сумму 19, 5 миллиарда гривен", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ПФУ подчеркнули, что выплаты пенсий будут проведены в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Ранее мы сообщали, что до конца 2020 года украинцам должны повысить пенсии еще несколько раз.

Такую привилегию получили 1,6 миллиона граждан старше 65 лет, которые накопили полный страховой стаж (35 лет у мужчин и 30 лет у женщин), но при этом не работают и получают минимальную сумму - 1712 гривен.

Стоит напомнить, что размер пенсий рассчитывается по специальной формуле и он будет индивидуальным для каждого льготника: средняя зарплата в Украине за последние три года (цифру дает фонд) умножают на соотношение своей зарплаты к средней, потом умножают на стаж в годах и еще раз умножают на коэффициент стажа (1%).

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