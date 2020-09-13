Відома модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, блиснула грудьми у відвертому вбранні

Зірка регулярно публікує в Instagram спекотні кадри, на яких показує свою досконалу фігуру, повідомляє Politeka.net. Так, в одних з останніх сторіз Демі зняла селфі-відео в спокусливому вбранні - так заводить.

Роуз вбралася в сукню з величезним декольте, з якої мало не вистрибували великі груди. Величезні принади ледь утримувала тонка різнобарвна тканина. Найтонша бретелька в кінці декольте, напевно, трохи утримувала наряд на місці.

Ще одна річ привертала увагу - красуня одягла на шию прикрасу у вигляді золотої змії. Остання обвивала шию моделі.

Демі зробила косичку, чорні брови на обличчі надали акценту. Пишні вії і майже нюдовий блиск - виглядали на моделі просто відмінно і підкреслювали всю красу.

Загалом, кадри заворожували красою і відвертістю.

На жаль, фото не зібрали багато лайків і коментарів. Адже в сторіз немає такої можливості. Можливо, зірці написали масу приємного в дірект.

Нагадаємо, Демі Роуз постала на кадрі в компанії своєї не менш привабливої подружки.

Відео було знято на Ібіці, де дівчата побавилися на славу.

Одягнувшись в мініатюрні купальники чорного кольору, Демі з подружкою кокетливо позували на яхті.

Раніше ми писали, що Демі Роуз постала у відвертому вбранні без білизни, ефектно прикриваючи великі об'єми наклейками. Доповнити образ "мисливиці з пустелі» модель вирішила за допомогою окулярів, накидки і пляшки з водою, яка звисала через плече.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтері.