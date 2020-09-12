Модель Демі Роуз, також відома як британська Кардашьян, блиснула образом у світлому бікіні з блискіток

Дівчина славиться своєю любов'ю до яскравих фотосесій, тому в її профілі, а також на фан-сторінках в Instagram досить багато кадрів, на яких вона дивує фігурою. Модель володіє пишними формами, тому підкреслює їх досить пікантним білизною або купальниками.

Не соромлячись свого зовнішнього вигляду, Демі приділяє акцент саме своєму бюсту і стегнах, щоб навпаки демонструвати: їй подобається бути такою і худнути вона не буде. Ще в підлітковому віці дівчина дуже хотіла схуднути, комплексуючи через досить об'ємної фігури, проте вона потрапила в лікарню з серйозними проблемами травлення. Після цього Роуз пообіцяла собі і батькам, що міняти свій образ і сидіти на жорстких дієтах більше не буде.

Тепер вона успішна модель за якою слідують мільйони прихильниць. На фан акаунтах з'явилися літні фото зірки, зроблені під час відпочинку на яхті. Роуз блищала в бікіні білого кольору, украшеннвм блискітками на найцікавіших місцях.

Користувачі відразу відреагували:

"Дуже красиво", " Омг так чудово😍 👑", ви встановлюєте стандарти свого класу! Ххх", " так жарко в бікіні .. 😙 😘 💕 💘 ", » Красива сексуальна демі», «Hola Preciosa», "дуже спокусливо", «тропічна краса ♥ ️😘», «мені це подобається😙 😙 😙», «фотограф найщасливіший на цій планеті 🌐», «у неї повинні бути тільки шанувальники», «шикарний вигляд ☺», - пишуть користувачі.

Ми також писали, що дівчина має досить ефектною зовнішністю, тому знімається у фотосесіях дуже часто і кожен раз намагається приміряти щось нове і оригінальне.

Роуз одягла джинсову білизну і короткі світло-блакитні шорти з тієї ж джинсової тканини. Свій образ вона завершила джинсовою курткою більш грубого і темного відтінку. При цьому Демі розпустила волосся, завиті в тугі і акуратні локони, а також блиснула яскравим макіяжем на бронзовій шкірі.

Також раніше Демі похвалилася розкішною фігурою в міні-сукні з екстремальним декольте.

"Повернення сек * уальності", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Роуз позує в ефектному чорному-міні, демонструючи розкішну фігуру у всій красі. У якийсь момент модель вирішила нагнутися, через що в кадр потрапили її розкішні форми.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер