Зірковий роман Бреда Пітта з молодою моделлю Ніколь Потуральскі стрімко розвивається

Про це пише видання Lite.

Як відомо, світові ЗМІ не припиняють обговорювати бурхливий роман зірки Голлівуду з молодою моделлю Ніколь Потуральскі.

Акторові Бреду Пітту після розставання з Анджеліною Джолі майже дев'ять місяців віртуозно вдавалося приховувати стосунки з 27-річною моделлю.

Як стверджують інсайдери, Бред Пітт вирішив зробити зі своєї нової коханки нову зірку Голлівуду і вже підшукує їй ролі в кіно.

Від Ніколь потрібно тільки завзятість у розвитку акторських навичок. І поки напевно не відомо, чи збирається Бред Пітт одружитися на молодій коханій.

Наближені до актора джерела запевняють, що 56-річний Бред Пітт поки не поспішає з пропозицією руки і серця. Одні з головних причин такого рішення - скандальне розлучення з Анджеліною Джолі і статус самої Потуральскі, яка все ще в шлюбі з німецьким ресторатором. Крім цього, у пари є спільний син і вони поки не збираються подавати на розлучення.

Сам 68-річний Роланд Мері не проти нового роману дружини і бажає їй щастя у відносинах з Бредом Піттом.

Варто відзначити, що Бред Пітт знайомий з моделлю Ніколь Потуральскі близько року.

Обидва вперше зустрілися на вечірці після прем'єри його фільму "Одного разу в... Голлівуді" в серпні 2019-го в Берліні, де тоді жила модель.

Але Пітта не хвилює, що думає про нього колишня. Тим більше артист знав, яку реакцію його стосунки з моделлю викличуть у колишньої дружини. За словами артиста, він вже був готовий до гніву і обурення екс-коханої.

Бред дуже засмучений, адже Анджеліна багато років виступала проти нього в суді, намагаючись тримати його подалі від дітей. Зараз боротьба за опіку триває.

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