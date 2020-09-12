В уряді розкрили нові штрафи для деякої категорії українців

Як передає Polieka.net, про це інформує прес-служба Кабінету Міністрів.

Відповідну постанову було затверджено під час засідання уряду.

Так, Кабмін прийняв документ, який вносить зміни до Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву без спеціального дозволу.

За словами заступника голови Мінекокомрозвитку Тараса Висоцького, штрафи були збільшені, оскільки місцеві бюджети недоотримують кошти від плати за використання землі.

«На сьогоднішній день деякі сільгоспвиробники порушують порядок використання земельних ділянок-обробіток пасовищ, самовільне захоплення державних земель, так як діючий розрахунок шкоди, заподіяної державі, не перевищує доходів від використання земель. Крім того, місцеві бюджети недоотримують кошти від плати за землю. Уряд запроваджує ефективний механізм боротьби з порушниками земельного законодавства, збільшивши розрахунок збитків, орієнтовно, втричі. Це зробить порушення земельного законодавства економічно невигідним", - пояснив він під час засідання.

Затвердження Кабміном постанова передбачає наступні нововведення:

збільшує розміри сум середньорічного доходу від використання земель за цільовим призначенням;

збільшує середньорічний додатковий дохід, який був отриманий після фактичного використання земельних ділянок не за цільовим призначенням;

документ також зменшує нормативні втрати від знищення ґрунтового покриву без спеціального дозволу, які використовуються при розрахунку розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву без спеціального дозволу;

також постанова вносить зміни до Методики в частині порядку застосування коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, який використовуються при розрахунку розміру шкоди, яку можуть заподіяти в ході самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву без спеціального дозволу.

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