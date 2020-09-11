До кінця 2020 року українцям повинні підвищити пенсії ще кілька разів

Як повідомляє Politeka.net, у зв'язку зі збільшенням мінімальної зарплати до п'яти тисяч гривень, з 1 вересня 14% пенсіонерів підвищили і пенсійні виплати.

Такий привілей отримали 1,6 мільйона громадян старше 65 років, які накопичили повний страховий стаж (35 років у чоловіків і 30 років у жінок), але при цьому не працюють і отримують мінімальну суму - 1712 гривень. Відповідно до закону, виплати таких пенсіонерів не можуть бути менше 40% від "мінімалки". З початку осені поточного року пенсіонери цієї категорії повинні отримувати не менше двох тисяч гривень.

Крім того, в грудні 2020 року Мінсоцполітики обіцяє підвищити українцям прожитковий мінімум (вже втретє за рік). Це торкнеться всіх категорій населення, включаючи пенсіонерів. За законом, мінімальна пенсія не може бути меншою за прожитковий мінімум. Так з 1 грудня вона зросте до 1769 гривень приблизно у 30% українських пенсіонерів.

Крім того, розмір пенсійних виплат у деяких громадян буде вище за рахунок надбавок, які розраховуються за прожитковим мінімумом. Наприклад, у інвалідів війни залежності від групи виплати збільшаться на 205-370 Гривень, у інвалідів ЧАЕС – на 128-162 Гривень, в учасників бойових дій – на 93 гривні. Крім того, всі згадані категорії отримають додаткові надбавки в розмірі 8,5-28,5 гривень.

А в 2021 році Кабмін анонсував підвищення до 2,6 тисячі гривень у зв'язку з черговим зростанням "мінімалки" тим, хто досяг віку 65 років і старше.

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