Знаменита співачка з США Брітні Спірс запально танцювала в чорній відвертій білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, виконавиця завзято спласала під запальну музику, а в повідомленні до відеоролика звернулася до своїх численних фанатів.

"Це було знято сьогодні. Зверніть увагу на мою дупу. Вона стала менше... Це називається цукеркова дієта", - заявила Брітні Спірс.

У коментарях фанати підтвердили, що зірка дійсно стала стрункішою.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Britney Spears (@britneyspears) 10 вер 2020 в 5:45 PDT

Politeka писала, що судові тяжби в родині знаменитої Брітні Спірс затихають і спалахують з новою силою. Мати Брітні Спірс-Лінн Спірс, подала до суду, бажаючи мати доступ до багатомільйонного стану дочки.

Лінн Спірс, з якою у її зіркової дочки – Брітні Спірс, вже неодноразово виникали розбіжності, що доходять до суду, в черговий раз вимагає закон втрутитися в справи сім'ї. Тепер мати співачки хоче отримати доступ до багатомільйонного стану дочки. Крім того, жінка зажадала «пояснити деталі» опікунства. Мабуть, головна деталь цього опікунства-це можливість доступу до грошей дочки.

65-річна Лінн Спірс подала прохання до окружного суду Лос-Анджелеса, оскільки вона хоче мати доступ до всіх рахунків дочки, а також – до Фонду SJB Revocable Trust, в якому знаходиться більшість активів Брітні.

38-річна американська співачка Брітні Спірс показала, як проводить час на пляжі. У новому ролику, яким співачка поділилася у своєму мікроблозі, вона займається йогою на березі океану. При цьому на обличчі зірки захисна маска.

"Я сумую за цим! Немає нічого подібного до йоги на пляжі... Тільки звук хвиль робить мене такою безтурботною! Ви повинні спробувати це, якщо ви можете дотримуватися безпеки. Зараз всі переповнені сильним занепокоєнням. Просто знайте, що ми разом! Залишайтеся сильними, Бог з вами», - написала Брітні.

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