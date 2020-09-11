Головний герой шоу "Холостяк-6", грузинський продюсер Іраклі Макацарія зворушив ніжністю з дитиною

Як повідомляє Politeka.net, він опублікував на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" інтригуюче фото. На ньому знаменитість постав з немовлям на руках, що викликало багато питань у шанувальників.

На знімку Іраклі притиснув дитину до своїх грудей і поцілував його в верхівку. Судячи з усього, дитя заснуло в надійних обіймах красеня. На задньому тлі можна помітити басейн і декількох людей, швидше за все, продюсер зображений на території якогось готелю. Та й одягнений зірка по літньому: футболка і сонцезахисні окуляри. "Безумовна любов ❤️", - підписав він кадр.

Користувачів соцмережі здивувала раптова поява Іраклі з дитиною, вони залишили багато цікавих коментарів:

"Дорогий Іраклій! Це ваш малюк?"; "А хто мама ?) "; "Цілий всесвіт в одному фото. Дітки це наше все. Міцного здоров'я карапузові. ☀ ️ "; "Одна ніжність і розчулення😍 😍 😍 😘"; " ця любов не пройде ніколи❤️❤️❤️"; "буде хороший батько"; "вам дуже йде роль батька, ви будете хорошим батьком. Чого Вам і бажаю🙌 🏻"; " ось це щастя❤️"; " Іраклі, це вже твій пташеня?".

Деякі також розкрили, що Макацарія зображений з племінником-сино сестри.

Нагадавши, красунчик з " Холостяка "Іраклі Макацарія ошелешив появою з немовлям на руках:"абсолютне щастя".

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