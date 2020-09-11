Главный герой шоу «Холостяк-6», грузинский продюссер Иракли Макацария растрогал нежностью с ребенком

Как сообщает Politeka.net, он опубликовал на своей странице в соцсети "Инстаграм" интригующее фото. На нем знаменитость предстал с младенцем на руках, что вызвало много вопросов у поклонников.

На снимке Иракли прижал ребенка к своей груди и поцеловал его в макушку. Судя по всему, дитя заснуло в надежных обьятьях красавца. На заднем фоне можно заметить бассейн и нескольких людей, скорее всего, продюсер запечатлен на территории какого-то отеля. Да и одет звезда по летнему: футболка и солнцезащитные очки. "Безусловная любовь ❤️", - подписал он кадр.

Пользователей соцсети удивило внезапное появление Иракли с ребенком, они оставили много любопытных комментариев:

"Дорогой Ираклий! Это Ваш малыш?"; "А кто мама ?)"; "Целая вселенная в одном фото. Детки это наше все. Крепкого здоровья карапузу. ☀️"; "Одна нежность и умиление 😍😍😍😘"; "Эта любовь не пройдет никогда ❤️❤️❤️"; "Будет хороший отец"; "Вам очень идёт роль отца, вы будете хорошим отцом. Чего Вам и желаю 🙌🏻"; "Вот это счастье❤️"; "Иракли, это уже твой птенчик?".

Некоторые также раскрыли, что Макацария запечатлен с племянником - сыно сестры.

Напомним, красавчик из "Холостяка" Иракли Макацария ошарашил появлением с младенцем на руках: "Абсолютное счастье".

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