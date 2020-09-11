Дружина мільярдера Мохаммада Захура співачка Камалія заявила, що захворіла китайським вірусом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку зірки в Instagram.

Співачка стверджує, що дотримувалася всіх правил обережності, запропоновані карантинними обмеженнями, проте їй це не допомогло.

"Ось і наш будинок не минув COVID-19. Раніше я ставилася до ситуації навколо вірусу досить скептично, але дотримувалася абсолютно всіх норм карантину. Спочатку з'явилося багато випадків серед друзів моїх друзів, трохи пізніше стали хворіти вже друзі, тепер і наша сім'я", - написала вона.

На думку Камалії, головна небезпека китайського вірусу в тому, що багато спочатку сприймають його як звичайну застуду або отруєння і не дотримуються режиму самоізоляції, тим самим заражаючи оточуючих.

"Коли ж хвороба набирає обертів, стає дуже пізно, і тоді люди опиняються в реанімаціях з серйозними ускладненнями. Будьте пильні! Бажаю всім здоров'я, стійкого імунітету!",- додала зірка.

Politeka повідомляла, що відома українська співачка Камалія розповіла про пограбування. Камалія повідомила, що вона повинна була переїжджати в столичну квартиру, коли все сталося. Речі вже встигли перевезти на нове місце, де все вкрали.

"Ми повинні були переїжджати в столицю, так як обміняли свою Львівську квартиру на київську. І вже відправили контейнер, тому всі речі були на місці", - зазначає Камалія, згадуючи пограбування.

Коли співачка була ще у Львові, їм подзвонили з Києва і сказали, що сталася біда - в квартиру, яка розташовувалася на верхніх поверхах, проникли зловмисники.

"Батьки були в паніці. Ми купили квитки на перший же поїзд і поїхали в столицю, - згадує зірка. - Наша квартира знаходилася на Теремках на 9-му поверсі. Злодії залізли по пожежному шлангу з технічного поверху. Потім вибили кватирку, через вікно проникли в квартиру і винесли дуже багато речей вночі через двері".

Також Камалія вразила витівкою з двома чоловіками. На опублікованому знімку Камалія позувала на руках у двох чоловіків, задерши при цьому ноги.

"Дорогий друже Епіфаніо Лопез З Днем народження! Вважаю, що випадкових зустрічей не буває, дякую Тобі за нашу спільну творчість! Реалізації тобі в твоїх починаннях, будь щасливий", - йдеться в повідомленні.

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