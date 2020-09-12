Топ-модель Белла Хадід, ангел з Victoria’s Secret повеселилася вдома в провокаційному вигляді і без макіяжу

Цього разу супермодель у леопардовій білизні повеселилася на кухні. Дівчина виглядала просто і несподівано по-домашньому. І хоча Хадід вважає за краще вдома показувати себе без макіяжу і укладок, робить вона це в соціальних мережах далеко не так часто.

Саме тому нові фото в Instagram, на яких Белла позувала з легкою посмішкою на обличчі, злегка сплутаним волоссям і без макіяжу так вразив фанатів. Дівчина підкорила не тільки стрункою фігурою в леопардовій білизні, яку так любить, але і природною красою.

"Я люблю тебе» ""ти будеш моєю дружиною«," О так...", "просто шикарна дівчинка», «ідеально, але так сміливо", " хто ходить в цьому будинку?», «Смачно...", "😁Це частина життя 😁Ізабелла Хадід 😁", "Matyuara amindebia nu exumrebi«, "Солодка дівчинка", "чому це так інтригує«, » Ух ти така красива і чудова дівчина😍 😍«,» Вау, я збираюся піднятися в повітря, «» леопард підриває", - пишуть користувачі.

Ми також писали, що топ-модель знає, як дивувати публіку, тому на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона публікує в основному кадри, на яких демонструє свою фігуру в самих різних образах.

Цього разу струнка красуня повеселилася на пляжі разом з подружкою. Для літньої прогулянки модель вибрала міні-бікіні з леопардовим принтом, який вельми популярний в цей сезоні. Також Белла продемонструвала ще один кадр, на якому вже лежала на дошці для серфінгу, вип'ятивши принади і захопивши фанатів засмаглими ногами.

Як відомо, у дівчини свій догляд за тілом і фігурою, вона тщтательно стежить за харчуванням, щоб завжди бути у формі. Ось як реагують фанати:

"Я теж хочу піти пограти ... який дитячий майданчик. І товариші по іграх теж непогані", "принцеса xx", " просто велична❤️❤️❤️", " подивися глибше???", "Серйозно я потребую тебе".

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