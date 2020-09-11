Українцям просять бути уважними, щоб не попастися на "вудку" чергових шахраїв

Про це попереджає Politeka с посиланням на Центр Комунального Сервісу в Києві.

Так, Центр закликав громадян не слухати тих зловмисників, які пропонують "липову" знижку на електроенергію.

ЦКС стало відомо про поширення фейкової інформації у вигляді електронної е-mail розсилки. Зокрема, мова йде про липові "повідомлення", що приходять на пошту українців нібито від сайту «Центру комунального сервісу», в яких їм пропонують зареєструватися, перейшовши за неправдивим посиланням. Після реєстрації користувачеві нібито буде оформлена знижка на електроенергію.

"Листи надходять з адреси, домен якої схожий на урядову електронну пошту. Шахраї незаконно використовували логотип Кабміну і загальну візуальну стилістику особистого кабінету центру для поширення недостовірної інформації», – попереджає прес-служба відомства.

У фейковому повідомленні сказано наступне: "Уряд України впроваджує в IV кварталі 2020 року зменшення тарифу на електроенергію по всій території країни до закінчення карантинного періоду. Пропозиція актуальна до 15 Вересня 2020 року".

У центрі повідомили, що зайняті з'ясуванням ситуації і планують звернутися до правоохоронних органів із запитом про встановлення організаторів фейкових розсилок.

Також фахівці Центру дали єдину посилання, за якою українці можуть зареєструватися для того, щоб користуватися особистим кабінетом ЦКС.

Politeka писала, що у зв'язку з карантинними обмеженнями, українці стали здійснювати безготівкові платежі, розрахунки і покупки онлайн, що стало відмінною умовою для роботи аферистів. За новою схемою, шахраї під виглядом державних органів обіцяють грошову допомогу, в результаті крадучи кошти з карт жертв.

Як зазначив директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Олексій Шабан, зараз йде боротьба за те, щоб інформувати населення, адже людей обманюють через недотримання ними основних правил платіжної безпеки.

В Україні з'явився фейковий банк, який пропонує придбати його акції за біткоіни. Про це повідомили в Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. Як стало відомо, в мережі з'явився якийсь "український народний банк", який пропонує інвестувати гроші в його акції.

У Нацкомісії попереджають, що даного банку немає в Реєстрі банків, складеному Нацбанком України. Відповідно, у цього банку відсутня державна реєстрація. Це означає, що НБУ не гарантує безпеку цієї фінансової установи, тому всі гроші, інвестовані в цей банк, можуть в будь-який момент безслідно зникнути.

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