Украинцам просят быть внимательными, чтобы не попасться на "удочку" очередных мошенников

Об этом предупреждает Politeka со ссылкой на Центр коммунального сервиса в Киеве.

Так, Центр призвал граждан не слушкть тех злоумышленников, которые предлагают "липовую" скидку на электроэнергию.

ЦКС стало известно о распространении фейковой информации в виде электронной е-mail рассылки. В частности, речь идет о липовых "сообщениях", приходящих на почту украинцев якобы от сайта «Центра коммунального сервиса», в которых им предлагают зарегистрироваться, перейдя по ложной ссылке. После регистрации пользователю якобы будет оформлена скидка на электроэнергию.

"Письма поступают с адреса, домен которого похож на правительственную электронную почту. Мошенники незаконно использовали логотип Кабмина и общую визуальную стилистику личного кабинета Центра для распространения недостоверной информации», – предупреждает пресс-служба ведомства.

В фейковом сообщении сказано следующее: "Правительство Украины внедряет в IV квартале 2020 года уменьшение тарифа на электроэнергию по всей территории страны до окончания карантинного периода. Предложение актуально до 15 сентября 2020 года".

В Центре сообщили, что заняты выяснением ситуации и планируют обратиться в правоохранительные органы с запросом об установлении организаторов фейковых рассылок.

Также специалисты Центра дали единственную ссылку, по которой украинцы могут зарегистрироваться для того, чтобы пользоваться личным кабинетом ЦКС.

Politeka писала, что в связи с карантинными ограничениями, украинцы стали осуществлять безналичные платежи, расчеты и покупки онлайн, что стало отличным условием для работы аферистов. По новой схеме, мошенники под видом государственных органов обещают денежную помощь, в результате воруя средства с карт жертв.

Как отметил директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан, сейчас идет борьба за то, чтобы осведомить население, ведь людей обманывают из-за несоблюдения ими основных правил платежной безопасности.

В Украине появился фейковый банк, который предлагает приобрести его акции за биткоины. Об этом сообщили в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Как стало известно, в сети появился некий «Украинский народный банк», который предлагает инвестировать деньги в его акции.

В Нацкомиссии предупреждают, что данного банка нет в реестре банков, составленном Нацбанком Украины. Соответственно, у этого банка отсутствует государственная регистрация. Это значит, что НБУ не гарантирует безопасность этого финансового учреждения, поэтому все деньги, инвестированные в этот банк, могут в любой момент бесследно исчезнуть.

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