Украинцев массово предупреждают о блокировке счетов и выманивают деньги

Politeka.net предупреждает, что злоумышленники рассылают потенциальным жертвам сообщения о блокировке банковских карт, заманивают миллионными выигрышами и "разводят" пользователей сайтов с объявлениями, передает "Обозреватель". К счастью, есть несколько важных правил, которые помогут сохранить деньги и нервы.

Накануне киевлянин решил побыстрее продать свой телефон на одной из торговых площадок и даже заплатил сервису кругленькую сумму, чтобы его объявления попало в топ. Через несколько дней ему написал покупатель, который представился Сергеем - он всячески проявлял интерес к товару, задавал вопросы, просил показать подробнее.

Через час общения собеседник согласился оплатить товар через специальную форму на сайте. Вскоре продавцу прислали ссылку страницу, где нужно было ввести данные карты для перевода. Но оказалось, что мошенник отправил веб-адрес фальшивого сайта, на котором попросили ввести еще и CVV-код. Завладев им, покупатель мог легко снять деньги со счета своей жертвы. Он также удалил ссылку из переписки. К счастью, киевлянин вовремя спохватился, перечитал сообщения и заметив удаление - заблокировал карту до подтверждения заказа.

80% мошенников требуют предоплату или средства за доставку напрямую на свою карту. Чтобы не отправить деньги непонятно куда и за что, следует оформлять оплату непосредственно через сервис - на сайтах объявлений для этого есть специальная кнопка. В таком случае они смогут гарантировать возврат средств. Кроме того, вести переписку лучше на самом сайте, чтобы остались доказательства. Мошенники часто подменяют товар в надежде, что его не будут проверять на почте, а также отзывают отправку после предоплаты.

Кроме того, аферисты угрожают заблокировать карту и рассылают сообщения с различными требованиями. Например: "Уважаемый клиент, ваша карта заблокирована банком! Срочно пройдите авторизацию или позвоните по номеру...". Некоторых такими просьбами атакуют по несколько раз в день, пытаясь выведать конфиденциальную информацию. Иногда обманщики сообщают о крупном выигрыше и обещают перевести его в обмен на информацию по карте. На такие сомнительные сообщения нельзя отвечать, иначе можно потерять деньги.

Напомним, в Киеве активизировались аферисты, кто под ударом.

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