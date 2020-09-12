Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, ледь втримала значні форми в мікро-бікіні

Засмагла красуня вирішила вразити жарким пляжним фото, зробленим на відпочинку. Так як пишнотіла модель працює безпосередньо амбассадором в компанії модного одягу, вона кожен раз на всіх фото з'являється в нових нарядах і стильних бікіні.

Цього разу красуня приміряла яскраво-кислотний купальник червоного відтінку, який припав їй не за розміром, адже її значних розмірів бюст дівчина ховати не любить. Розпустивши розкішні білі локони, Настя виглядала більш ніж привабливо, проте тонка талія в поєднанні з дивно великими стегнами чимало здивувала шанувальників:

"Ось це так", "Привіт яка краса«,» це дуже солодко, знаєте«,» фантастична модель«," приголомшливо✔️", " о боже! Яка сексуальна! 🔥 💫 💘 ", "Які смачні форми, матусі😮 😮 😍 😍», «дуже гаряче, просто неможливо», «смачно, але дитинко, зупинись, це занадто», «дитинко, ноу, Я не буду тебе веселити 💗», «видно що була відкачка жиру», «Твоя посмішка дуже красива», «я перевірю», «Привіт, у тебе дуже красиве тіло в бікіні, дуже гарячий образ на суботній красуні», - пишуть користувачі.

Раніше ми також писали, що дівчина прославилася завдяки незвичайній зовнішності, за яку її прозвали російською Кім Кардашьян. При цьому сама Настя не любить такі порівняння, відзначаючи, що вона унікальна і пластики не робила. Втім, фото в мережі, зроблені в підлітковому віці, говорять про зворотне.

Це не заважає Квітко продовжувати привертати увагу до себе завдяки неоднозначним і відвертим знімкам. Будучи рекламним представником одягу і білизни, Настя знімається чи не кожен день. У вільний час вона багато часу проводить на пляжі, тому яскравий кадр в рожевому бікіні нітрохи не здивував фанатів. Вимазавшись маслом, Настя посвітила гідністю перед об'єктивом з легкою посмішкою на обличчі.

Образ спекотної красуні завершив легкий макіяж, а також тонка сітчаста накидка на стегнах.

"О, мій бог", "Привіт, Дорогоцінна дівчинка" « "показує Діаманти", "гарненькі вигини" « " наскільки ти багата...", " Ти Красива жінка, просто королева спокуси 😍😍😍❤️❤️❤️», «я хочу бути твоїм одягом 🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤 ♥ ️».

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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