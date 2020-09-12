Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, едва удержала внушительные формы в микро-бикини

Загорелая красотка решила впечатлить жарким пляжным фото, сделанным на отдыхе. Так как пышнотелая модель работает непосредственно амбассадором в компании модной одежды, она каждый раз на всех фото появляется в новых нарядах и стильных бикини.

В этот раз красотка примерила ярко-кислотный купальник алого оттенка, который пришелся ей не по размеру, ведь ее внушительных размеров бюст девушка прятать не любит. Распустив роскошные белые локоны, Настя выглядела более чем привлекательно, однако тонкая талия в сочетании с удивительно большими бедрами немало удивила поклонников:

«Вот это да», «Привет какая красота», «Это очень сладко, знаете ли», «фантастическая модель», «Потрясающе ✔️», «О боже! Какая сексуальная! 🔥💫💘», «Какие вкусные формы, мамочки 😮😮😍😍», «Очень горячо, просто невозможно», «Вкусно, но детка, остановись, это слишком», «Детка, ноу, я не буду тебя веселить 💗», «Видно что была откачка жира», «твоя улыбка очень красивая», «я проверю», «Привет, у тебя очень красивое тело в бикини, очень горячий образ на субботней красотке», - пишут пользователи.

Ранее мы также писали, что девушка прославилась благодаря необычной внешности, за которую ее прозвали русской Ким Кардашьян. При этом сама Настя не любит такие сравнения, отмечая, что она уникальна и пластики не делала. Впрочем, фото в сети, сделанные в подростковом возрасте, говорят об обратном.

Это не мешает Квитко продолжать привлекать внимание к себе благодаря неоднозначным и откровенным снимкам. Являясь рекламным представителем одежды и белья, Настя снимается едва ли не каждый день. В свободное время она много времени проводит на пляже, поэтому яркий кадр в розовом бикини ничуть не удивил фанатов. Измазавшись маслом, Настя посветила достоинством перед объективом с легкой улыбкой на лице.

Образ знойной красотки завершил легкий макияж, а также тонкая сетчатая накидка на бедрах.

«О, мой бог», «Привет, драгоценная девочка», «Показывает бриллианты», «хорошенькие изгибы», «Насколько ты богата…», «Ты красивая женщина, просто королева соблазна 😍😍😍❤️❤️❤️», «Я хочу быть твоей одеждой 🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤 ♥ ️».

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов