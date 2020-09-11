Євро різко вдарив по гривні, відігравши позиції у долара, свіжий курс НБУ: до чого готуватися українцям

Курс валют в Україні 11 вересня здивує українців різким стрибком Євро.

Нові дані здивували різким знеціненням гривні по відношенню до євро, хоча в останні дні спостерігалося зростання долара.

Так, 1 Євро 11 вересня можна буде купити за 32,96 гривні, хоча днем раніше його можна було купити на 20 копійок дешевше – 32,76 гривень.

А ось долар, на відміну від європейської валюти, практично не поміняв позицій. 11 вересня долар продаватимуть по 27,834 гривні. Днем раніше "зелені" віддавали за 27,829 гривень.

Українцям готують нові драконівські штрафи, закон вже в Раді: "змусять платити за..."

Депутати Верховної Ради вирішили обтяжити власників домашніх тварин новими штрафами.

Відповідний законопроект зарегестрували в парламенті і опублікували на офіційному сайті. Авторами виступили 28 народних обранців з фракцій "Слуга народу"," Голос"," Батьківщина " та інших.

Документ пропонує фінансово карати українців, які не прибирають сліди життєдіяльності своїх улюбленців. Згідно із законопроектом, якщо власник Не подбає про утилізацію екскрементів собак, кішок або інших тварин, його змусять платити за це штраф у розмірі 170-340 гривень. У разі повторного порушення протягом року сума збільшується вдесятеро-від 3 400-5 100 гривень. Стільки ж доведеться платити за дії тварин, які нашкодили здоров'ю або майну інших людей.

У Києві посилюють карантин, розкриті нові суворі обмеження: "з 14 вересня почне…»

Стало відомо, які карантинні обмеження діятимуть у різних регіонах країни вже з 14 вересня.

«З 00 години 00 хвилин 14 вересня (у понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування", - написав він.

Зокрема, стало відомо, що Київ потрапив у»помаранчеву зону".

Це означає, що в столиці будуть введені додаткові карантинні обмеження.

Зокрема, буде заборонено проведення масових заходів, в яких бере участь понад 100 осіб і більше однієї людини на 20 кв.метрів. Крім того буде обмежена робота хостелів і готелів, спортзалів, фітнес-центрів, розважальних закладів, а також буде обмежений прийом дітей в Дитячі табори.

Нові обмеження вводяться строком на 14 днів.

Під будинком Зеленського в Конча-Заспі провели протест

Увечері 10 вересня біля в'їзду в будинок відпочинку "Конча-Заспа" Державного управліннями справами, де розташована резиденція президента Володимира Зеленського на акції із закликом недопустити інспектування позицій ЗСУ бойовиками "ЛДНР" в зоні проведення ООС і покарати відповідальних за таке рішення посадових осіб запалили піротехніку.

«Автомобільна РОК-інспекція» під стінами резиденції Володимира Зеленського pic.twitter.com/O5e2XKuSpr — Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 10, 2020

Учасники акції запалили фаєри і запустили феєрверки.

Після цього ряд активістів розписали паркан президентської резиденції гаслами "імпічмент", "Свобода" та іншими. Далі між правоохоронцями і протестувальниками виникли невеликі сутички, які були швидко припинені з обох сторін.

Автомобільна РОК-інспекція під резиденцією Зеленського у Конча-Заспі pic.twitter.com/FYPgjejPwb — Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 10, 2020

Нагадавши, ЗСУ патрулюватимуть Донбас разом з окупантами: нове рішення ТКГ обурило українців.

Як повідомляла Politeka, командир морпіхів ЗСУ звернувся до українців через інспекцію " ДНР "на Донбасі:" готові розтрощити ворога".