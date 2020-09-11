Евро резко ударил по гривне, отыграв позиции у доллара, свежий курс НБУ: к чему готовиться украинцам

Курс валют в Украине 11 сентября удивит украинцев резким скачком евро.

Новые данные удивили резким обесцениванием гривны по отношению к евро, хотя в последние дни наблюдался рост доллара.

Так, 1 евро 11 сентября можно будет купить за 32,96 гривны, хотя днем раньше его можно было купить на 20 копеек дешевле – 32,76 гривен.

А вот доллар, в отличие от европейской валюты, практически не поменял позиций. 11 сентября доллар будут продавать по 27,834 гривны. Днем раньше «зеленые» отдавали за 27,829 гривен.

Украинцам готовят новые драконовские штрафы, закон уже в Раде: "заставят платить за..."

Депутаты Верховной Рады решили обременить владельцев домашних животных новыми штрафами.

Соответствующий законопроект зарагестрировали в парламенте и опубликовали на официальном сайте. Авторами выступили 28 народных избранников из фракций "Слуга народа", "Голос", "Батькивщина" и других.

Документ предлагает финансово наказывать украинцев, которые не убирают следы жизнедеятельности своих любимцев. Согласно законопроекту, если владелец не позаботится об утилизации экскрементов собак, кошек или других животных, его заставят платить за это штраф в размере 170-340 гривен. В случае повторного нарушения в течении года сумма увеличивается в десять раз - от 3 400-5 100 гривен. Столько же придется платить за действия животных, которые навредили здоровью или имуществу других людей.

В Киеве ужесточают карантин, раскрыты новые суровые ограничения: «С 14 сентября начнет…»

Стало известно, какие карантинные ограничения будут действовать в разных регионах страны уже с 14 сентября.

«С 00 часов 00 минут 14 сентября (в понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование», - написал он.

В частности, стало известно, что Киев попал в «оранжевую зону».

Это значит, что в столице будут введены дополнительные карантинные ограничения.

В частности, будет запрещено проведение массовых мероприятий, в которых участвует более 100 человек и больше одного человека на 20 кв. метров. Кроме того будет ограничена работа хостелов и гостиниц, спортзалов, фитнес-центров, развлекательных заведений, а также будет ограничен прием детей в детские лагеря.

Новые ограничения вводятся сроком на 14 дней.

Под домом Зеленского в Конча-Заспе провели протест

Вечером 10 сентября у въезда в Дом отдыха "Конча-Заспа" Государственного управлениями делами, где расположена резиденция президента Владимира Зеленского на акции с призывом недопустить инспектирование позиций ВСУ боевиками "ЛДНР" в зоне проведения ООС и наказать ответственных за такое решение должностных лиц зажгли пиротехнику.

«Автомобільна РОК-інспекція» під стінами резиденції Володимира Зеленського pic.twitter.com/O5e2XKuSpr — Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 10, 2020

Участники акции зажгли файеры и запустили фейерверки.

После этого ряд активистов расписали забор президентской резиденции лозунгами "Импичмент", "Свобода" и другими. Далее между правоохранителями и протестующими возникли небольшие стычки, которые были быстро прекращены с обеих сторон.

Автомобільна РОК-інспекція під резиденцією Зеленського у Конча-Заспі pic.twitter.com/FYPgjejPwb — Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 10, 2020

Напомним, ВСУ будут патрулировать Донбасс вместе с оккупантами: новое решение ТКГ возмутило украинцев.

Как сообщала Politeka, командир морпехов ВСУ обратился к украинцам из-за инспекции "ДНР" на Донбассе: "Готовы сокрушить врага".