Депутаты Верховной Рады решили обременить владельцев домашних животных новыми штрафами

Как сообщает Politeka.net, соответствующий законопроект зарагестрировали в парламенте и опубликовали на официальном сайте. Авторами выступили 28 народных избранников из фракций "Слуга народа", "Голос", "Батькивщина" и других.

Документ предлагает финансово наказывать украинцев, которые не убирают следы жизнедеятельности своих любимцев. Согласно законопроекту, если владелец не позаботится об утилизации экскрементов собак, кошек или других животных, его заставят платить за это штраф в размере 170-340 гривен. В случае повторного нарушения в течении года сумма увеличивается в десять раз - от 3 400-5 100 гривен. Столько же придется платить за действия животных, которые навредили здоровью или имуществу других людей.

Как считают инициаторы, такие правила нужно ввести на улицах, в домах общественного пользования, остановках транспорта, подземных переходах, зонах отдыха, на детских и спортивных площадках. Кроме того, законопроект предусматривает увеличение штрафов за неправильное содержания домашних животных; за содержание неидентифицированных или незарегистрированных питомцев, отсутствие средств идентификации, выгул в запрещенных местах.

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