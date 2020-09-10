Американська модель нижньої білизни Ебігейл Ретчфорд похвалилася розкішними формами в "невидимій" сукні

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram модель опублікувала неймовірно відверте фото. Красуня стояла в золотистому платті з дуже глибоким декольте. Її величезні груди практично вивалювалися з нього, так як плаття не в змозі було утримати ці «диньки». Крім цього, золотиста тканина просвічувалася, в результаті чого шанувальники зуміли розгледіти спокусливі вигини моделі та її пишні округлі стегна.

Варто відзначити, що фото моделі вийшло дуже гарячим, з чим погодилося багато шанувальників зірки. Модель явно засвітила більше, ніж варто було б, порушивши рамки пристойності.

"Чудово", "як красиво", "Красивий ангел", "така красива малишка", "Буквально найгарячіша дівчина коли-небудь», «Ебігейл, ти прекрасно виглядаєш в сукні», «Так красиво», «виглядає приголомшливо. Завжди красива», «Буквально приголомшливо», "Богиня", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ебігейл Ретчфорд позувала в гарячому образі без білизни. Красуня постала в одних сітчастих колготках, крізь які можна було розгледіти пружну «п'яту точку» і накачані ніжки. Дівчина стояла на колінах, прикривши свої неосяжні груди рукою.

Крім цього, нещодавно модель відчинила халатик, спокусивши ідеальними вигинами і засвітивши чорну мереживну білизну.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд посвітила сідницями в "хижому" боді:"дитинко, нахиляйся".