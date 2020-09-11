Курс валют в Україні 11 вересня здивує українців різким стрибком євро

Як повідомляє Politeka.net, свіжий прогноз по курсу валют з'явився на офіційному сайті НБУ. Нові дані здивували різким знеціненням гривні по відношенню до євро, хоча в останні дні спостерігалося зростання долара.

Так, 1 євро 11 вересня можна буде купити за 32,96 гривні, хоча днем раніше його можна було купити на 20 копійок дешевше – 32,76 гривень.

А ось долар, на відміну від європейської валюти, практично не поміняв позицій. 11 вересня долар продаватимуть по 27,834 гривні. Днем раніше "зелені" віддавали за 27,829 гривень.

Відзначимо, що найближчим часом Україна повинна отримати транш від МВФ, що має благотворно позначитися на курсі валют. Втім, експерти і без траншу прогнозували українській гривні стійкість, як мінімум до кінця 2021 року. Єдине, що може похитнути українську валюту, це політична турбулентність і проблеми, пов'язані з епідемією.

Так, за словами аналітика Вадима Бардася, від девальвації гривню на даний момент береже Нацбанк. На думку експерта, курс долара найближчим часом буде знижуватися. Гривня може зміцнити свої позиції до 26-27 гривень за долар.

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