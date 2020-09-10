У вересні поточного року продовжилося знецінення гривні
Про це сказано в матеріалі видання Сьогодні, передавати Politeka.
Так, за два тижні вересня гривня По відношенню до долара "просіла" ще на 17 копійок і фінансові експерти не бачать ніяких передумов того, що девальвація закінчиться найближчим часом,
Так, керівник "EXANTE Україна" Володимир Позній стверджує, що коливання курсу в Україні влітку відбувалися на тлі ослаблення позицій долара до інших світових валют, проте зараз ситуація змінилася.
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"Гривня в серпні відбивала спроби долара прорватися вище 28 грн, не пускаючи його в область максимумів року. Долар в ці місяці слабшав до більшості валют розвинених країн. Це-серйозний привід насторожитися, адже валюти, що розвиваються, часто першими відчувають на собі зміну настроїв інвесторів на глобальних ринках. Крім того, сезонність зараз не на боці гривні, а Долар припинив відступати також до євро і британського фунта і все більше піднімає голову після тривалого зниження", – сказав він.
На думку експерта, вже через два тижні долар подолає психологічну позначку в 28 грн і почне бити рекорди.
Глава департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Сергій Ніколайчук теж переконаний у подальшій девальвації гривні.
"Восени очікуємо незначну девальвацію і відхід курсу в діапазон 29-30 грн/дол. до кінця року. В першу чергу це пов'язано з прогнозованими закупівлями імпортної продукції з початком нового бізнес-сезону і відновленням запасів в умовах нормалізації логістики поставок", – пояснив він.
Після того, як долар подолає позначку в 28 грн, на ринку можливий ажіотаж, який також зіграє свою роль в ослабленні гривні.
"До максимумів поточного року гривні Залишилося 15 копійок. Якщо ми зможемо пройти цей рівень і вирости вище 28 грн, на ринку можливий невеликий ажіотаж, що може вивести котирування до 28,5 грн", – заявив аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко.
Що стосується євро, експерти також вважають, що українцям варто готуватися до рекордних значень його курсу. Останній раз курс євро вище позначки в 32 грн фіксувався в січні 2019 року. Однак аналітики не виключають, що євро наблизиться до абсолютного рекорду з моменту введення плаваючого курсу в Україні – 34,7 грн.
"Євро цілком під силу подолати позначку в 34 гривні – рівень, який востаннє ми бачили на початку 2018 року. Якщо події на ринках почнуть виходити з-під контролю, варто бути готовим до подальшого його зростання по відношенню до гривні", – говорить Володимир Позній.
Національний банк України на четвер, 10 вересня, опустив курс гривні більш ніж на 2 копійки по відношенню до долара, зміцнивши при цьому гривню на 3 копійки по відношенню до Євро.
Так, Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США-2782,96 гривень (+0,0264 грн)
- 100 євро - 3276,80 гривень (-0,030 грн).
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