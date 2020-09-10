Зірка шоу "Холостяк-6", Грузинський продюсер Іраклі Макацарія кардинально змінив імідж і заговорив про наближення старості

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікував в соцмережі "Instagram" серію фото, на яких постав з незвичайно довгою бородою і відрослим волоссям, в яких видніється сивина. На першому знімку Іраклі позує з оголеним торсом і задумливо дивиться на стіну, свої локони красень зібрав в пучок на потилиці.

На іншому кадрі він постав вже в сорочці і сонцезахисних окулярах, в такому образі його важко впізнати. На останньому ж фото Іраклі перевтілився в брудного і побитого чоловіка, ймовірно, волоцюгу.

"Боїтеся старості? 😊 ",- поцікавився Макацарія у шанувальників.

Багато користувачів соціальної мережі захопилися новою зовнішністю знаменитого красеня і засипали його компліментами в коментарях:

"Більше злякалася, що ви бороду відпустили 😅"; "ви і в образі старого прекрасні"; "Ви класний Дід)"; " Вах! Який чоловік! 🔥 З вами я б, може бути і постаріла 😂 😂 😂 поруч з таким чоловіком будь-яка жінка буде виглядати завжди 🔥 🔥 🔥 ламазо!!!"; "Іраклі! Ми тебе впізнали! 😂😂😂😂😂👀👁️❤️🔥 Такий симпатичний дідок 🧓 👨 🦳 😍 з прекрасним пресом і біцепсами 💥 💥 💥 💥 🔥 🔥 🔥 ми твій прес дізнаємося з тисячі! Найсексуальніший дідусь 👨 на планеті. Напевно дідусь робить тренування";" Іраклі, а вам зарано про це замислюватися😂"; "Шкода старість зустрічати, коли дітей немає".

Нагадавши, красунчик з " Холостяка "Іраклі Макацарія ошелешив появою з немовлям на руках:"абсолютне щастя".

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