Звезда шоу «Холостяк-6», грузинский продюссер Иракли Макацария кардинально сменил имидж и заговорил о приближении старости

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовал в соцсети "Инстаграм" серию фото, на которых предстал с необыкновенно длинной бородой и отросшими волосами, в которых виднеется седина. На первом снимке Иракли позирует с обнаженным торсом и задумчиво смотрит на стену, свои локоны красавец собрал в пучок на затылке.

На другом кадре он предстал уже в рубашке и солнцезащитных очках, в таком образе его трудно узнать. На последнем же фото Иракли перевоплотился в грязного и побитого мужчину, вероятно, бродягу.

"Боитесь старости? 😊", - поинтересовался Макацария у поклонников.

Многие пользователи социальной сети восхитились новой внешностью знаменитого красавца и засыпали его комплиментами в комментариях:

"Больше испугалась, что Вы бороду отпустили 😅"; "Вы и в образе старика прекрасны"; "Вы классный дед)"; "Вах! Какой мужчина! 🔥 С вами я бы, может быть и постарела 😂😂😂 Рядом с таким мужчиной любая женщина будет выглядеть всегда 🔥🔥🔥Ламазо!!!"; "Иракли! Мы тебя узнали! 😂😂😂😂😂👀👁️❤️🔥 Такой симпатичный старичок 🧓👨‍🦳😍 с прекрасным прессом и бицепсами 💥💥💥💥🔥🔥🔥 Мы твой пресс узнаем из тысячи! Самый сексуальный дедушка 👨‍ на планете. Наверное дедушка делает тренировки"; "Иракли, а вам рановато об этом задумываться😂"; "Жалко старость встречать когда детей нет".

Напомним, красавчик из "Холостяка" Иракли Макацария ошарашил появлением с младенцем на руках: "Абсолютное счастье".

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